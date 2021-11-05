За сутки в Курской области произошли три пожара из-за короткого замыкания

Причина короткого замыкания - нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, пояснили в МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

Причиной трех из семи пожаров, произошедших за минувшие сутки, стало короткое замыкание.

Из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке жилого дома, расположенного в поселке Ворошнево Курского района, огонь практически уничтожил строение. В результате пожара в жилом двухквартирном доме во Льгове огонь повредил стену квартиры и уничтожил телевизор. И здесь пожар возник по причине аварийной работы электрических сетей, сообщили в МЧС региона.

Короткое замыкание в электророзетке привело к пожару в комнате жилого многоквартирного дома на улице Литовской областного центра. Огонь повредил внутреннюю отделку стены и мебель.