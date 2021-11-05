204 жителя Курской области вышли на досрочную пенсию по стажу

Мужчины могут выйти на пенсию на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста при стаже 42 года, женщины – при стаже 37 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчины могут выйти на пенсию на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), женщины – при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Как пояснили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Курской области, при определении стажа, дающего право на досрочную пенсию, в расчет принимаются только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности.

При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами. При назначении пенсии на общих основаниях эти периоды включаются в стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в «Личном кабинете» на сайте пенсионного фонда (www.pfr.gov.ru).