В Курске конкурс камерного пения пройдет онлайн

Организаторы отказались от очной формы проведения конкурса из-за ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

VII Международный конкурс камерного пения имени Георгия Свиридова пройдет с 9 по 18 ноября в Курске.

На конкурс подали заявки 143 вокалиста из разных городов России, а также представители Монголии, Армении, Казахстана, Германии, Узбекистана, Италии, Австрии, Франции, Молдовы, Китая, Украины и Белоруссии. 60 из них прошли во второй тур, их прослушивание состоится онлайн на сайте конкурса по ссылке https://vk.com/konkurs.sviridov

Имена победителей жюри объявит 17 ноября.