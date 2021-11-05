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Звезды5 ноября 2021 21:09

В Курске конкурс камерного пения пройдет онлайн

До этого прослушивание состоялось в формате видеозаписей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Организаторы отказались от очной формы проведения конкурса из-за ковид

Организаторы отказались от очной формы проведения конкурса из-за ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

VII Международный конкурс камерного пения имени Георгия Свиридова пройдет с 9 по 18 ноября в Курске.

На конкурс подали заявки 143 вокалиста из разных городов России, а также представители Монголии, Армении, Казахстана, Германии, Узбекистана, Италии, Австрии, Франции, Молдовы, Китая, Украины и Белоруссии. 60 из них прошли во второй тур, их прослушивание состоится онлайн на сайте конкурса по ссылке https://vk.com/konkurs.sviridov

Имена победителей жюри объявит 17 ноября.