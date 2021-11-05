Два курских вице-губернатора взяли себе собак из приюта

Курские чиновники взяли дворняг из приюта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместители губернатора Курской области Сергей Стародубцев и Андрей Белостоцкий 5 ноября приехали в приют в деревне Лобазовке Октябрьского района. Здесь живут около 200 собак и около 20 кошек.

Двум местным постояльцам повезло.

Андрей Белостоцкий выбрал себе семимесячного щенка. Дочери Сергея Стародубцева приглянулась пятимесячная собачка. Как и всех животных, которые передают в новые семьи, собак осмотрели ветврачи Октябрьской станции по борьбе с болезнями животных, сделали им необходимые прививки. Над кличками новые хозяева пока думают.

За последние две недели волонтерам удалось пристроить в добрые руки девять собак и одну кошку. Четырех псов забрали жители Московской области.