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Общество5 ноября 2021 20:44

Два курских вице-губернатора взяли себе собак из приюта

До этого бездомного щенка приютил губернатор Роман Старовойт
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курские чиновники взяли дворняг из приюта

Курские чиновники взяли дворняг из приюта

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместители губернатора Курской области Сергей Стародубцев и Андрей Белостоцкий 5 ноября приехали в приют в деревне Лобазовке Октябрьского района. Здесь живут около 200 собак и около 20 кошек.

Двум местным постояльцам повезло.

Андрей Белостоцкий выбрал себе семимесячного щенка. Дочери Сергея Стародубцева приглянулась пятимесячная собачка. Как и всех животных, которые передают в новые семьи, собак осмотрели ветврачи Октябрьской станции по борьбе с болезнями животных, сделали им необходимые прививки. Над кличками новые хозяева пока думают.

За последние две недели волонтерам удалось пристроить в добрые руки девять собак и одну кошку. Четырех псов забрали жители Московской области.