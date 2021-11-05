ПОлностью завершили вакцинацию от ковид более 447 тысяч курян

Курян призывают делать прививки от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 503 726 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 447 863.

По данным оперштаба на 5 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 67 973 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 359 - за последние сутки. Для сравнения день назад было 357 новых случаев ковид.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1 647 человек. В том числе пять за последние сутки - мужчины – 57, 70, 80 лет; женщины – 72, 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.