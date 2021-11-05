В Курске проходят рейды против парковок на газонах

Проверки прошли в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском округе областного центра продолжаются рейды по выявлению несанкционированной парковки на газонах.

За неделю сотрудники окружной администрации проверили проспект Кулакова, а также улицы Конорева и Комарова.

В полицию направлены запросы для установления сведений о собственниках пяти автомобилей, сообщили в мэрии.

Владельцы еще девяти авто должны явиться в окружную администрацию для составления протоколов.

Помимо этого сотрудники администрации провели восемь рейдов по мониторингу санитарного состояния территории округа. Результат - выдано 18 уведомлений по наведению должного санитарного порядка.