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Общество5 ноября 2021 13:38

В Курске проходят рейды против парковок на газонах

На девять владельцев авто составят протоколы
Ольга ДАНИЛОВА
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Проверки прошли в Сеймском округе

Проверки прошли в Сеймском округе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском округе областного центра продолжаются рейды по выявлению несанкционированной парковки на газонах.

За неделю сотрудники окружной администрации проверили проспект Кулакова, а также улицы Конорева и Комарова.

В полицию направлены запросы для установления сведений о собственниках пяти автомобилей, сообщили в мэрии.

Владельцы еще девяти авто должны явиться в окружную администрацию для составления протоколов.

Помимо этого сотрудники администрации провели восемь рейдов по мониторингу санитарного состояния территории округа. Результат - выдано 18 уведомлений по наведению должного санитарного порядка.