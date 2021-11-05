Курской цирк отмечает свой полувековой юбилей

Из-за пандемии праздник отмечается в онлайн-формате Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 ноября отмечается 50 лет со дня открытия Курского государственного цирка. Это одно из удивительных мест, которое позволяет вернуться в детство, прикоснуться к празднику.

В Курском цирке выступали знаменитые артисты: клоуны Михаил Румянцев (Карандаш), Анатолий Марчевский, Олег Попов, иллюзионисты Игорь Кио, Юрий Авьерино, знаменитые дрессировщики животных Ирина Бугримова, братья Запашные и многие другие. С 1971 по 1996 годы его посетили более 12 миллионов зрителей.

К этому праздничному событию Библиотека Асеева подготовила онлайн-программу #ВИВАТ_ЦИРК и приглашает принять в ней участие сегодня. В официальной группе Асеевки (https://vk.com/onbkursk) вас ждут:

онлайн-экскурс «История цирка на страницах региональной печати»;

онлайн-презентация «Курский цирк: полувековая история»;

онлайн-галерея детских рисунков «Цирк – планета волшебства».