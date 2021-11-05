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Деловой Курск5 ноября 2021 12:28

В 2022 году из Курска можно будет улететь в Казань, Краснодар и Геленджик

Перечень доступных направлений будет расширен
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Одобрен список субсидируемых авиамаршрутов

Одобрен список субсидируемых авиамаршрутов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Росавиация одобрила список субсидируемых авиамаршрутов для Курской области на 2022 год. В перечень вошли восемь направлений.

Будет осуществляться авиасообщение с Санкт-Петербургом – четыре раза в неделю, Калининградом – два рейса в неделю, Минеральными Водами – два рейса в неделю, Сочи – два рейса в неделю и Анапой – один рейс в неделю в летом. Кроме того, со следующего года из Курска запустят по два рейса в неделю по новым направлениям: Казань, Краснодар и Геленджик.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ-100/200. Билеты на субсидируемые маршруты продаются по спецтарифам, установленным государством, сообщили в администрации региона.