В 2022 году из Курска можно будет улететь в Казань, Краснодар и Геленджик

Одобрен список субсидируемых авиамаршрутов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Росавиация одобрила список субсидируемых авиамаршрутов для Курской области на 2022 год. В перечень вошли восемь направлений.

Будет осуществляться авиасообщение с Санкт-Петербургом – четыре раза в неделю, Калининградом – два рейса в неделю, Минеральными Водами – два рейса в неделю, Сочи – два рейса в неделю и Анапой – один рейс в неделю в летом. Кроме того, со следующего года из Курска запустят по два рейса в неделю по новым направлениям: Казань, Краснодар и Геленджик.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ-100/200. Билеты на субсидируемые маршруты продаются по спецтарифам, установленным государством, сообщили в администрации региона.