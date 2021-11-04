В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 2 091 курянин

Прививку против ковид можно сделать в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 091 человек, на ИВЛ – 182 (18 – инвазивная, 164 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 4 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 67 614 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 357 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1 642 курянина.

В том числе за последние сутки - мужчина – 81 год; женщины – 59, 63, 65, 77, 82, 88 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.