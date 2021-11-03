В Курской области урочень вакцинации от ковид достиг почти 70% от необходимого

В регионе действует режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В среднем в Курской области вакцинируются более 6 500 человек в сутки. По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 496 799 человек; это составляет 69,8% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Из них два компонента прививки получили 442 940 курян.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park и «Европе» – с 12:00 до 20:00 без выходных. Также работает пункт вакцинации в цирке: с 10:00 до 19:00 ежедневно, без выходных.

В связи с возросшими темпами вакцинации от коронавируса в Железногорске открылся дополнительный пункт вакцинации в торговом центре. Он находится в ТЦ «Европа-26» по адресу Железногорск, ул. Ленина, 57 на втором этаже здания. Привиться можно без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.