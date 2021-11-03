Курская область продлевает нерабочие дни из-за ситуации с ковид

Большая часть организаций будет закрыта еще почти на неделю Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области из-за ситуации с коронавирусом нерабочие дни продлят до 12 ноября включительно.

С такой инициативой выступил губернатор региона Роман Старовойт.

В настоящий момент вот уже неделю в регионе действует полный локдаун. Закрыто большинство организаций. Работают продовольственные магазины, аптеки, органы госвласти, СМИ, гостиницы и некоторые другие организации. Запрещена работа кинотеатров, театров, библиотек.

Школьники и студенты обучаются дистанционно.

Вопрос дальнейшего продления огрничительных мер будет решен 10 ноября на заседании оперативного штаба.

Ранее КП сообщала, что в связи с возросшими темпами вакцинации от коронавируса в Железногорске открылся дополнительный пункт вакцинации в торговом центре. Он находится в ТЦ «Европа-26» по адресу Железногорск, ул. Ленина, 57 на втором этаже здания. Привиться можно без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.