В Курской области открыли еще один пункт вакцинации против ковид

Число желающих привиться от ковид выросло Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с возросшими темпами вакцинации от коронавируса в Железногорске открылся дополнительный пункт вакцинации в торговом центре. Он находится в ТЦ «Европа-26» по адресу Железногорск, ул. Ленина, 57 на втором этаже здания. Привиться можно без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Железногорский пункт вакцинации работает с 14:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 15:00 в субботу, воскресенье – выходной.