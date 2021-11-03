Полностью завершии вакцинацию более 442 курян

В регионе действуют пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 496 799 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 442 940.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 135 человек, на ИВЛ – 187 (15 – инвазивная, 172 – неинвазивная).

По данным оперштаба с начала пандемии на 3 ноября в Курской области всего зарегистрировано 67 257 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 354 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от коивд скончались 1 635 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 82 лет и женщины 64, 65, 82, 82, 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.