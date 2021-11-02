Курянам предлагают написать этнографический диктант

Принять участие в мероприятии можно онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Большой этнографический диктант пройдет 3 – 7 ноября на площадках в России и за рубежом, написать диктант можно будет и онлайн.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Текст включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных.

Максимальная сумма баллов – сто.

Время выполнения заданий участниками – 45 минут.

Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников – 60 минут.

Для подготовки к диктанту, можно посмотреть вопросы и ответы прошлого этнографического диктанта.

Как стать участником:

в любой день с 3 по 7 ноября зайти на сайт диктанта miretno.ru

нажать на кнопку «Пройти Диктант»;

заполнить контактные данные;

ответить на 30 вопросов;

скачать сертификат участника