Курянам предлагают написать этнографический диктант

Принять участие в мероприятии можно онлайн
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Большой этнографический диктант пройдет 3 – 7 ноября на площадках в России и за рубежом, написать диктант можно будет и онлайн.
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Текст включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных.
Максимальная сумма баллов – сто.
Время выполнения заданий участниками – 45 минут.
Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников – 60 минут.
Для подготовки к диктанту, можно посмотреть вопросы и ответы прошлого этнографического диктанта.
Как стать участником:
в любой день с 3 по 7 ноября зайти на сайт диктанта miretno.ru
нажать на кнопку «Пройти Диктант»;
заполнить контактные данные;
ответить на 30 вопросов;
скачать сертификат участника