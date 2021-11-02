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Победа2 ноября 2021 19:30

Мероприятия, посвященные 80-летию обороны Курска, пройдут онлайн

2 ноября отмечается 80-летие оборонительных боев за город
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Мероприятия пройдут онлайн из-за ковид

Мероприятия пройдут онлайн из-за ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

80 лет назад с 31 октября по 2 ноября 1941 года шли оборонительные бои за Курск. После упорных трехдневных боев с противником на подступах к Курску и в самом городе, под натиском превосходящих сил противника к исходу дня 2 ноября 1941 года город был оставлен. В ходе боев погибли и пропали без вести около двух тысяч военнослужащих и бойцов курского ополчения.

Управление культуры Курска и учреждения культуры подготовили цикл мероприятий, посвященных 80-летию обороны нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

В соответствии с реалиями сегодняшнего дня все мероприятия проходят в онлайн-режиме:

Выставка Центра историко-культурного наследия «И позвала сынов Отчизна»;

Онлайн-проект Центра историко-культурного наследия «Памяти героев 41-го…»;

Цикл тематических программ «Эхо прошедшей войны» Центр досуга «"Спутник";

Познавательная онлайн программа «Нам слава досталась в награду» Центр досуга «Мир»;

Тематическая патриот-программа «Осколки выжженной земли» ГКЦ «"ЛИРА" ;

Краеведческая онлайн-программа «Курск освобожденный» Центр досуга «Сказка»;

Видеосюжет «Героям обороны Курска» Центр народного творчества ««Русь»;

Литературно-патриотический хронограф #КурскОборона_80 Централизованная система библиотек города;

Онлайн-конкурс детского рисунка «Подвигу героев – память поколений» Центр досуга «Родина».