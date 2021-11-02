Мероприятия, посвященные 80-летию обороны Курска, пройдут онлайн

Мероприятия пройдут онлайн из-за ковид
Фото: Светлана ВОЛКОВА
80 лет назад с 31 октября по 2 ноября 1941 года шли оборонительные бои за Курск. После упорных трехдневных боев с противником на подступах к Курску и в самом городе, под натиском превосходящих сил противника к исходу дня 2 ноября 1941 года город был оставлен. В ходе боев погибли и пропали без вести около двух тысяч военнослужащих и бойцов курского ополчения.
Управление культуры Курска и учреждения культуры подготовили цикл мероприятий, посвященных 80-летию обороны нашего города от немецко-фашистских захватчиков.
В соответствии с реалиями сегодняшнего дня все мероприятия проходят в онлайн-режиме:
Выставка Центра историко-культурного наследия «И позвала сынов Отчизна»;
Онлайн-проект Центра историко-культурного наследия «Памяти героев 41-го…»;
Цикл тематических программ «Эхо прошедшей войны» Центр досуга «"Спутник";
Познавательная онлайн программа «Нам слава досталась в награду» Центр досуга «Мир»;
Тематическая патриот-программа «Осколки выжженной земли» ГКЦ «"ЛИРА" ;
Краеведческая онлайн-программа «Курск освобожденный» Центр досуга «Сказка»;
Видеосюжет «Героям обороны Курска» Центр народного творчества ««Русь»;
Литературно-патриотический хронограф #КурскОборона_80 Централизованная система библиотек города;
Онлайн-конкурс детского рисунка «Подвигу героев – память поколений» Центр досуга «Родина».