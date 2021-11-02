Под Курском построят ФОК открытого типа

В Курской области появляется все больше спортивных объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Волжанского сельсовета строится первый в Советском районе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография».

ФОКОТ будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием, прямую и круговую беговые дорожки на 100 и 200 метров, волейбольную, баскетбольную и тренажерную площадки.

На строительство спортивного комплекса из федерального и областного бюджетов было выделено более 30 млн рублей. Возвести объект должны до конца года. Уже сделано немало: выровнена площадка, в полном объеме завершены бетонные работы, строители заканчивают укладку искусственного газонного покрытия футбольного поля, сообщили в администрации региона.