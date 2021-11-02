Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 15:58

Курский областной суд рассматрит дело о государственной измене

Курянина обвиняют в шпионаже
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под судом - 40-летний житель Курска

Под судом - 40-летний житель Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В производстве Курского областного суда находится уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Курска в государственной измене, то есть в шпионаже - собирании в целях передачи представителю иностранного государства и передаче сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам предварительного слушания по делу назначено судебное заседание на 15 ноября 2021 года, продлен срок содержания подсудимого под стражей.

Дело будет рассматриваться коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.