Курский областной суд рассматрит дело о государственной измене

Под судом - 40-летний житель Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В производстве Курского областного суда находится уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Курска в государственной измене, то есть в шпионаже - собирании в целях передачи представителю иностранного государства и передаче сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам предварительного слушания по делу назначено судебное заседание на 15 ноября 2021 года, продлен срок содержания подсудимого под стражей.

Дело будет рассматриваться коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.