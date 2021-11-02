В Курске почтили память защитников

Имена героев занесены на страницы книги Памяти Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ровно 80 лет назад завершилась героическая оборона Курска.

На мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошло возложение. Участие в нем приняли представители городской и областной администраций, а также Совета ветеранов.

Оборонительные бои за Курск вели части 2-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Акименко, бойцы 38-го мотоциклетного полка НКВД майора Мустафаева, бойцы и командиры курских полков народного ополчения и истребительных батальонов.

Более 700 бойцов Красной Армии и ополчения погибли при обороне города. Имена героев занесены на страницы книги Памяти. Защищая родной город, курские ополченцы внесли вклад в оборону Москвы.