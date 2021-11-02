На курского губернатора подали в суд за ущемление прав предпринимателей

Ограничения введены из-за сложной ситуации с ковид в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курский областной суд поступил иск от ООО «Курс-логистика» о признании постановления Губернатора Курской области от 28.10.2021 № 472-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг «О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года» в части подп. 5 п. 3 не соответствующего законодательству РФ.

- В постановлении есть перечень организаций, продолжающих работать с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В том числе это «организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %», - пояснили в облсуде. - ООО «Курс-логистика» осуществляет торговлю в Курске и Курской области через магазины «СтройГигант», в его ассортименте есть непродовольственные товары первой необходимости.

Фирма считает, что постановление нарушает его права и законные интересы в области предпринимательской деятельности, поскольку ограничивает работу магазинов, продающих товары первой необходимости, устанавливая их долю в ассортименте.

Сейчас решается вопрос о принятии заявления к производству.