Курский аэропорт перешел на зимнее расписание

Новый график полетов действует до 26 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Международный аэропорт Курск им. М.И. Гуревича перешел на зимнее расписание. С 31 октября изменилось время вылета рейсов по отдельным направлениям. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте аэропорта www.aerokursk.ru.

В полном объеме сохранены авиаперевозки из Курска в Москву и обратно. Самолеты летают 14 раз в неделю. Продолжаются полеты в Минеральные Воды - два раза в неделю. В Калининград из Курска можно улететь во вторник и четверг. В Санкт-Петербург рейсы - четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Полеты в Сочи будут осуществляться каждую пятницу и воскресенье. Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (4712) 34-00-60. Зимнее расписание действует на регулярной основе до 26 марта 2022 года.