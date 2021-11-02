В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится более двух тысяч курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 128 человек, на ИВЛ – 179 (19 – инвазивная, 160 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 2 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 66 903 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе - 351 за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1 624 человека.

В том числе за последние сутки - мужчины 70, 72, 74 лет и женщины – 71 года и 86 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.