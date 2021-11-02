В сентябре от ковид погиб 461 курянин

В регионе действуют пункты вакцинации от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сентябре коронавирус стал главной причиной смерти 34 403 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

В нашем регионе в сентябре COVID-19 стал основной причиной смерти 461 человека. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

Еще у восьми умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 34 человека, сообщили в администрации региона.