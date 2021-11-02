В Думе на постоянной основе - все фракции

Депутаты утвердили основные полномочия комитетов, избрали состав, определили список депутатов, которые будут работать на профессиональной постоянной основе.

28 октября прошло второе заседание Курской областной Думы VII созыва. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов.

Мандат Александра Брыксина, который теперь представляет регион в Совете Федерации, был передан Екатерине Головановой, баллотировавшейся от партии «Единая Россия».

Спикер Курской областной Думы Юрий Амерев внес на рассмотрение депутатов несколько проектов нормативных документов, касающихся структуры регионального парламента, порядка работы постоянных комитетов и комиссий, а также их состава и руководства.

В структуре областного парламента - восемь комитетов, курирующих основные направления: по законодательству, местному самоуправлению и межпарламентским связям; по бюджету, налогам и экономическому развитию; по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрной политике, природопользованию и экологии; по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию; по социальной, семейной политике и здравоохранению; по образованию, науке и культуре; по физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями. Семь комитетов возглавили представители партии «Единая Россия», один - КПРФ.

Также депутаты утвердили основные полномочия комитетов, избрали состав, определили список депутатов, которые будут работать на профессиональной постоянной основе. В их число вошли представители всех думских фракций: «Единой России» (Евгения Ламонова, Ирина Малахова, Николай Панибратов), КПРФ (Александр Анпилов), Партии пенсионеров (Ирина Анциферова), «Справедливой России - За правду» (Геннадий Баев), «Новых людей» (Анастасия Крюкова), ЛДПР (Владимир Федоров).

Помимо этого, депутаты приняли ряд новых норм. Среди них - внесенные губернатором Курской области изменения в областной закон «О внесении дополнений в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». Этим документом продлен срок действия областного материнского капитала до конца 2026 года. Единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, с учетом индексации, в 2021 году составила 103 212,18 рубля, а в случае одновременного рождения или усыновления трех и более детей - 137 616,86 руб. С момента введения областного маткапитала, 1 января 2012 года, правом на его получение (по истечении трех лет со дня рождения ребенка) воспользовались 5247 семей.

Были поддержаны и губернаторские изменения в региональный закон «О наградах Курской области». Теперь в дополнение к существующим наградам учреждены звания «Заслуженный артист Курской области», «Заслуженный врач Курской области», «Заслуженный учитель Курской области». Это дает возможность поощрять профессионалов в социально значимых сферах.

На заседании также обсуждались бюджетные вопросы. Теперь перечни главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита будут утверждаться нормативным правовым актом администрации Курской области, а не законом о бюджете, как было прежде.

Помимо этого, парламентарии привели в соответствие с федеральным законодательством несколько областных законов и одобрили перераспределение полномочий между областными и муниципальными органами власти для повышения качества транспортного обслуживания жителей Курска. Завершая заседание, спикер Юрий Амерев призвал депутатов объединить усилия и, независимо от партийной принадлежности, активно работать над решением возникающих проблем.

Светлана ВОЛКОВА

Пресс-служба Курской областной Думы

Фото пресс-службы.