Выплаты за вакцинацию от коивд получили свыше 67 тысяч курян

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гражданам 65 лет и старше, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в Курской области продолжают выплачивать по три тысячи рублей. Единовременную выплату уже получили свыше 67 тысяч курян.

Средства начисляют пенсионерам, постоянно проживающим на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года.

Выплата осуществляется за счет средств регионального бюджета, на эти цели уже выделено более 200 млн рублей.

Гражданам не нужно никуда обращаться: выплата носит беззаявительный характер. Средства поступят на тот же счет, на который приходит пенсия. Индивидуально по вопросам перечисления средств областной комитет социального обеспечения, материнства и детства будет работать с пенсионерами из силовых структур, пояснили в администрации региона.