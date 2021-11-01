29 курян получат выплату, установленную жителям блокадного Ленинграда

Выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно Указу Президента Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Средства будут выплачены без заявления, в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Если ветеран по каким-либо причинам не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.