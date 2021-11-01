В курском цирке открыли прививочный ковид-пункт

Также привиться от ковид можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с возросшими темпами вакцинации от коронавируса прививочный пункт в курском цирке возобновил работу. Он расположен на первом этаже здания. Привиться можно без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, сообщили в администрации региона.

Пункт будет работать с 10:00 до 19:00 ежедневно, без выходных.

В среднем в Курской области в день прививаются более 6 500 человек. Всего с начала прививочной кампании в нашем регионе первым компонентом привились 488 955 человек, это составляет 68,6% от необходимого количества; завершили вакцинацию 436 124 курянина.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park и «Европе» – с 12:00 до 20:00 без выходных.