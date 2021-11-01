Дежурные группы в детсадах Курска посещают 583 ребенка

В городе из-за ковид уменьшилось число детей, которые посещают сад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске уменьшилось число детей, посещающих детские сады. Сейчас в Курске работают 214 дежурных групп в 60 садах города. Их посещают 583 ребенка, сообщили в мэрии.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 488 955 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 436 124.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 166 человек, на ИВЛ – 175 (16 – инвазивная, 159 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 1 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 66552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 353 - за последние сутки.