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Здоровье1 ноября 2021 11:20

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 166 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 166 человек, на ИВЛ – 175 (16 – инвазивная, 159 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 1 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 66552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 353 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1 624 человека. В том числе за последние сутки - мужчины – 72, 77 лет; женщины – 49, 87 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.