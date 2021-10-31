В Курскую область поступила партия «Спутника Лайт» в размере 20 000 доз

В регионе работают прививочные пункты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжаются поставки в регион вакцин от коронавируса. К нам поступила крупная партия «Спутника Лайт» в размере 20 000 доз. Вакцина распределяется между прививочными пунктами, сообщили в администрации региона.

Согласно рекомендациям Минздрава вакцинацию «Спутником Лайт» проводят по эпидемическим показаниям спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя полгода после предыдущей первичной вакцинации.