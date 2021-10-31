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Здоровье31 октября 2021 20:26

В Курскую область поступила партия «Спутника Лайт» в размере 20 000 доз

Ее используют для ревакцинации
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе работают прививочные пункты

В регионе работают прививочные пункты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжаются поставки в регион вакцин от коронавируса. К нам поступила крупная партия «Спутника Лайт» в размере 20 000 доз. Вакцина распределяется между прививочными пунктами, сообщили в администрации региона.

Согласно рекомендациям Минздрава вакцинацию «Спутником Лайт» проводят по эпидемическим показаниям спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя полгода после предыдущей первичной вакцинации.