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Здоровье31 октября 2021 20:22

В Курской области план по вакцинации выполнили более чем на 68%

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В ТЦ работают пункты вакцинации ежедневно

В ТЦ работают пункты вакцинации ежедневно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным первым компонентом вакцины в регионе привито 487 529 человек, это составляет 68,4% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 436 124 курянина.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park и «Европе» – с 12:00 до 20:00 без выходных.