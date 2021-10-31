В Курской области план по вакцинации выполнили более чем на 68%

В ТЦ работают пункты вакцинации ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным первым компонентом вакцины в регионе привито 487 529 человек, это составляет 68,4% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 436 124 курянина.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park и «Европе» – с 12:00 до 20:00 без выходных.