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Спорт31 октября 2021 20:19

Курские школьники претендуют на миллион рублей в финале киберспортивного турнира

Сборная гимназии №4 представит регион на зональном этапе
Ольга ДАНИЛОВА
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Киберспорт становится все более популярным

Киберспорт становится все более популярным

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился региональный этап Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Среди 15 школ города и области сильнейшей оказалась cборная гимназии №4 . На втором месте — школа № 57 и бронза у 5-ой школы

К слову, первое место в общекомандном зачете 4-ая гимназия занимает уже второй год подряд.

Теперь ребята представят наш регион на зональном этапе, где будут определены сильнейшие команды округов. И уже среди восьмерки лучших проведут очный финал. Юные киберспортсмены со всей страны поборются за один миллион рублей, таков размер призового фонда четвертой школьной киберспортивной лиги.