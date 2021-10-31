Курские школьники претендуют на миллион рублей в финале киберспортивного турнира

Киберспорт становится все более популярным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился региональный этап Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Среди 15 школ города и области сильнейшей оказалась cборная гимназии №4 . На втором месте — школа № 57 и бронза у 5-ой школы

К слову, первое место в общекомандном зачете 4-ая гимназия занимает уже второй год подряд.

Теперь ребята представят наш регион на зональном этапе, где будут определены сильнейшие команды округов. И уже среди восьмерки лучших проведут очный финал. Юные киберспортсмены со всей страны поборются за один миллион рублей, таков размер призового фонда четвертой школьной киберспортивной лиги.