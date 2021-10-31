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Общество31 октября 2021 20:08

На Боевке в Курске появились светодиодные фигуры

Здесь установили баскетболиста, футболиста, балерину и теннисиста
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Парки в Курске частенько страдают от вандалов

Парки в Курске частенько страдают от вандалов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Боева дача продолжает преображаться. Теперь здесь появились светодиодные фигуры. Они разместились на фонарных столбах.

Парк украшают баскетболист, футболист, балерина, теннисист, лыжники, хоккеист, тяжелоатлет, каратистка, велосипедист – всего десять фигур.

К сожалению, 31 октября в очередной раз пострадали топиарные фигуры в парке имени Дзержинского. Там повалили жирафа, который тут же превратился для детей в «качели». Видео об этом распространилось в социальных сетях.