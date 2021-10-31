Шесть жителей Курской области скончались от коронавирусных осложнений

За сутки в Курской области скончались шесть пациентов с подтвержденным ковидом. Как сообщил региональный оперштаб 31 октября, умерли мужчины 58, 67, 73 лет, а также женщины 64, 66, 84 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных исходов увеличилось до 1 620.

Напомним, суточный прирост заражённых составил 357 человек. Всего в регионе зарегистрировано 66199 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 120 человек, на ИВЛ – 179.