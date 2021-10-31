Суточный прирост заражённых коронавирусом в Курской области составил 357 человек

По данным оперштаба на 31 октября, в Курской области выявили коронавирус у 357 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 202, Железногорск - 59, Касторенский район - 32, Мантуровский - 12, Глушковский и Курчатовский - по шесть, Фатежский - пять, Курский район, Поныровский и Льгов - по четыре, Рыльский, Советский и Хомутовский, а также Щигры - по три, Черемисиновский - два, Горшеченский, Дмитриевский, Кореневский, Льговский, Октябрьский, Тимский, Щигровский районы, а также Рыльск и Фатеж - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 66199 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 120 человек, на ИВЛ – 179 (14 – инвазивная, 165 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1 620 пациентов, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Первым компонентом вакцины от коронавируса привитв 487 529 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 436 124.