В Курской области из-за ковид закрывают бассейны и спортклубы

Курян призывают вакцинироваться Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 30 октября в Курской области приостанавливаются спортивная подготовка на всех этапах, а также работа фитнес-клубов, бассейнов, спортивных клубов, а также иных физкультурно-спортивных организаций всех форм собственности.

Исключением является сеть фитнес-клубов «Территория фитнеса», чей учредитель внесен в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Вопрос о приостановлении деятельности ФК «Территория фитнеса» будет рассмотрен дополнительно.

Решение о функционировании муниципальных спортивных учреждений принимается органами власти, в ведении которых они находятся. Профессиональные клубы проводят домашние матчи без присутствия зрителей.

Ограничения действуют до 7 ноября и могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Курской области.