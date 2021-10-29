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Происшествия29 октября 2021 19:21

Под Курском в ДТП погибла 15-летняя девушка, еще два человека пострадали

Трагедия произошла в Теткино
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция выясняет причины аварии

Полиция выясняет причины аварии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла около половины третьего ночи 29 октября на улице Ленина поселка Теткино Глушковского района Курской области.

За рулем "Опель Астра" был 19-летний молодой человек без водительских прав. По предварительным данным он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, а затем влетел в гараж.

- ДТП водитель и 18-летний пассажир получили травмы, а 15-летняя девушка-пассажир погибла на месте, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.