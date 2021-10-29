Под Курском в ДТП погибла 15-летняя девушка, еще два человека пострадали

Полиция выясняет причины аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла около половины третьего ночи 29 октября на улице Ленина поселка Теткино Глушковского района Курской области.

За рулем "Опель Астра" был 19-летний молодой человек без водительских прав. По предварительным данным он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, а затем влетел в гараж.

- ДТП водитель и 18-летний пассажир получили травмы, а 15-летняя девушка-пассажир погибла на месте, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.