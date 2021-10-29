Открыли мемориальную доску курянам-Героям Советского Союза Боровых и Сыромятникову

Имена героев увековечили Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дважды Герой Советского Союза Андрей Егорович Боровых и Герой Советского Союза Сергей Васильевич Сыромятников учились в одной школе на улице Нижней Казацкой в Курске. На этом здании 29 октября по инициативе поисковиков отряда «Курган» установили памятную табличку, посвященную землякам.

Будущие герои закончили девять классов Казацкой средней школы в 1937 году, затем поступили в Курский аэроклуб.

В годы войны они проявили себя как достойные сыны Отечества. Андрей Боровых лично сбил 12 немецких самолетов и 14 — в группе. На счету Сергея Сыромятникова 15 крылатых машин противника и пять — в группе.

Имена героических летчиков носят улицы и школы Курска.