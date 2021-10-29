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Здоровье29 октября 2021 18:53

В Курске салоны сотовой связи будут работать с ограничениями из-за ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе - критическая обстановка с ковид

В регионе - критическая обстановка с ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В период нерабочих дней салоны операторов связи, в том числе сотовой и спутниковой, расположенные вне торговых центров и имеющие отдельный вход продолжат работу.

Оказывать услуги они будут при наличии у посетителей QR-кодов и средств индивидуальной защиты.

Ограничения для них смягчены по рекомендации Минцифры РФ в связи с возрастающими потребностями в сотовой связи в условиях самоизоляции и удаленного формата работы. Кроме того, некоторые куряне, особенно пожилые, не имеют возможности пополнить счет дистанционно, пояснили в администрации региона.