На курских дорогах устанавливают сигнальные столбики с активной подсветкой

В ближайшее время сигнальными столбиками планируется оборудовать еще девять объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область вместе с Московской, Ленинградской и Тульской выбрана в качестве площадки для реализации пилотного проекта по установке сигнальных столбиков с активной подсветкой. Такое дорожное ограждение, по мнению разработчиков, поможет повысить безопасность движения, обеспечить видимость направления опасного поворота, заблаговременно предупредить водителей о приближении к опасному участку.

- Конструкция состоит из гальванического элемента, в основе которого цинк и медь, дальше идет электронный блок, который преобразовывает электричество, сам столбик, в котором смонтированы сигнальные светодиоды для свечения, - рассказывает инициатор проекта Николай Поляков.

Ночью и в плохую погоду такие столбики выделят опасные объекты, создавая коридор с искусственной подсветкой. В качестве эксперимента в Курской области оборудовали по два участка региональных трасс в Щигровском и Советском районах. В поселке Кшенском специалисты также обустроили новыми фонарями нерегулируемый пешеходный переход.

- Ленина – центральная улица поселка. Этот пешеходный переход расположен вблизи Дома пионеров, почты и отделения многофункционального центра. Здесь интенсивное движение транспорта и пешеходов. Столбики являются хорошим дополнением к существующим элементам безопасности дорожного движения. Они обозначают границы пешеходного перехода, привлекают внимание водителей, побуждают снизить скорость, - отметил глава поселка Кшенского Андрей Ишков.

Срок службы конструкции - около пяти лет. В ближайшее время сигнальными столбиками с активной подсветкой планируется оборудовать еще девять объектов в Мантуровском, Медвенском и Курском районах.