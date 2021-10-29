В Курске "Квадру" проверит москоовское руководство

Куряне жалуются на затянувшиеся ремонты Фото: Светлана ВОЛКОВА

На следующей неделе московское руководство ПАО «Квадра» приедет с проверкой работы регионального филиала, сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт:

- Такое решение принято по итогам совместного совещания.

Регулярно получаю жалобы от жителей областного центра. Даже если тепла нет в одном многоквартирном доме, это серьезная проблема, жуткие неудобства для сотен людей. А на сегодняшний день у нас таких домов семь!

Также люди регулярно жалуются на затянувшиеся ремонтные работы: улицы разрыты неделями и месяцами. Причем «Квадру» неоднократно штрафовали за срыв сроков. Но штрафы не решают проблему отсутствия тепла.

На совещании договорились, что филиал ПАО «Квадра» — «Курская генерация» будет усилен кадровым и техническими ресурсами.