В Курске на автодозвон поставили 328 абонентов

Так мэрия борется с незаконной расклейкой объявлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений.

- Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки рекламных объявлений, - отметили специалисты комитета архитектуры и градостроительства.

На сегодняшний день к системе автоинформирования подключено 328 абонентов, 203 были отключены после устранения нарушений.