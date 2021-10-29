В Курске на автодозвон поставили 328 абонентов

Так мэрия борется с незаконной расклейкой объявлений
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений.
- Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки рекламных объявлений, - отметили специалисты комитета архитектуры и градостроительства.
На сегодняшний день к системе автоинформирования подключено 328 абонентов, 203 были отключены после устранения нарушений.