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Деловой Курск29 октября 2021 15:49

В Курске на автодозвон поставили 328 абонентов

Отключение возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована
Ольга ДАНИЛОВА
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Так мэрия борется с незаконной расклейкой объявлений

Так мэрия борется с незаконной расклейкой объявлений

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений.

- Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки рекламных объявлений, - отметили специалисты комитета архитектуры и градостроительства.

На сегодняшний день к системе автоинформирования подключено 328 абонентов, 203 были отключены после устранения нарушений.