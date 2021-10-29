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Деловой Курск29 октября 2021 14:59

В Курске ремонтируют улицу Тускарная

Здесь обновят асфальт и дорожные знаки
Ольга ДАНИЛОВА
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Работы продолжатся в 2022 году

Работы продолжатся в 2022 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, подрядной организацией ООО «ДРСУ» в рамках заключенного муниципального контракта на улице Тускарная будут выполнены работы по замене бортовых камней и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона. Протяженность улицы 1,7 километра.

Помимо этого, как сообщили дорожники, в 2022 году работы по ремонту улицы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут продолжены.

Будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.