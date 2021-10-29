В Курской области МФЦ приостанавливают работу из-за ковид

В регионе введены ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 30 октября по 3 ноября изменится режим работы многофункциональных центров Курской области. В связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции прием посетителей временно приостановят, за исключением приема и выдачи документов по оформлению, замене паспорта гражданина РФ. Эта услуга будет предоставляться по предварительной записи.

Адреса и режим работы филиалов МФЦ размещены на официальном сайте mfc-kursk.ru на главной странице и в разделе «Контакты». За более подробной информацией можно обратиться в контакт-центр МФЦ по телефону 8 (4712) 74-14-80.