В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 092 курянина

В регионе сохраняется сложная обстановка с ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 092 человека, на ИВЛ – 173 (15 – инвазивная, 158 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 29 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 65493 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 341 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе скончались от ковид 1 608 человек. В том числе за последние сутки - мужчина - 60 лет; женщины - 64, 69, 71, 82, 96 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.