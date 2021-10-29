Курские чиновники пояснили, почему отказались продлить каникулы

Вопрос о дальнейшем формате обучения будет решаться позже Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, с 30 октября по 3 ноября в школах Курской области занятия будут проходить в дистанционном формате.

Осенние каникулы в регионе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки были проведены досрочно, с 21 по 29 октября, и продлились не семь дней, как обычно, а девять.

- Если эти каникулы продлить еще на четыре дня, то зимние или весенние нужно будет сократить на шесть дней. Например, зимние каникулы в этом учебном году запланированы с 27 декабря по 9 января. В случае их сокращения они продлятся с 27 декабря по 3 января, - пояснили в администрации региона.

В указе президента об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября отмечено, что органы власти и организации должны определить численность работников, обеспечивающих в эти дни их функционирование.