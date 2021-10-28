В Курской области закупят контейнеры для раздельного сбора мусора

Мусорная реформа еще буксует в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и администрацией Курской области подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета в размере 11,1 млн рублей.

Средства поступят в этом году, они будут направлены на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Еще 227 тысяч рублей на эти цели будет выделено из областного и 432 тысячи рублей - из муниципальных бюджетов.

Будет приобретено 757 новых контейнеров для сбора стекла, бумаги, металлических изделий, пластика для последующей отправки на переработку.

В Курской области уже практикуется раздельный сбор мусора. Установлено 395 контейнеров. В рамках проекта «ЭкоДом» оборудовано четыре пункта приема вторсырья: на улицах Республиканской, 48; Сумской, 46; Никитской, 6 и Заводской, 37.

Запланировано создание еще 30 пунктов приема вторичных отходов: 15 появятся в Курске и столько же в районах области. Пункты будут расположены в большинстве густонаселенных микрорайонов города и области. По предварительным расчетам, это позволит дополнительно собирать до 450 тонн вторсырья в месяц, это 5 400 тонн в год в Курске и столько же в области.