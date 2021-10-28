В Курской области возможны отключения теле- и радиовещания

В регионе возможны перебои в работе ТВ Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мачте РТС Курск продолжается демонтаж аналогового оборудования.

Из-за проводимых работ с 10:00 до 17:00 возможно отключение каналов первого и второго цифрового мультиплекса РТРС и радиопередатчиков «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Наше радио», «Радио 7», «Дорожное радио», «Радио Дача», «Шансон».

В это же время прекращается вещание первого мультиплекса в селах Большое Солдатское, Мантурово и Кривицкие Буды.

Проведение работ зависит от погодных условий. Поэтому график отключений «плавающий». Демонтаж оборудования планируется завершить до 21 ноября.