В Курской области открывают дополнительные пункты вакцинации от ковид

В среднем в регионе прививается более шести тысяч человек в сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В последнее время темпы вакцинации в Курской области значительно выросли. В связи с этим комитет здравоохранения принял решение с сегодняшнего дня изменить график работы пунктов вакцинации в торговых центрах.

В «Европе» на проспекте Хрущева пункт вакцинации теперь будет действовать с 12:00 до 20:00, Central Park – с 12:00 до 20:00, в «МегаГРИННе» – с 10:00 до 20:00. Пункты работают ежедневно, без выходных.

В скором времени планируется открыть также пункт вакцинации на втором этаже ТЦ «Европа» в Железногорске по адресу: ул. Ленина, 57.