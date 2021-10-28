Как будет работать курская почта на праздники?

Почтовые отделения Курской области изменят график работы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Почтовые отделения Курской области изменят график работы в связи с Днем народного единства.
C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.
4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений.
3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше.
5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.
С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.
Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.