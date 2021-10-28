В стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 2 072 курянина

Курян призывают вакцинироваться от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 2 072 человека, на ИВЛ – 178 (13 – инвазивная, 165 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 28 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 65152 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 334 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1 602 человека. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина - 83 года; женщины - 57, 64, 70, 79 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.